Rotterdammer aangehouden voor beschieten woning, mogelijk verband met Club Blu

Onderdeel van veel grotere serie aanslagen

En die drie incidenten lijken weer onderdeel te zijn van een veel grotere serie aanslagen. Want op het moment dat het in Leiden rommelde, was het ook in Rotterdam en Zoetermeer onrustig. In Rotterdam werd tot twee keer toe het vuur geopend op Club Blu, de veelbesproken nachtclub langs de A20. Ook de Zoetermeerse Club Magnum moest het ontgelden. Beide clubs zijn eigendom van Ibrahim Y. uit Leiden.