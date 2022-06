Rotterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij mysterieuze dood Daniël Dutina (51)

Column Bevallen in de berm, daar zou ik persoon­lijk dan geen zin in hebben

Las in de krant dat Schiedammers nogal overstuur zijn vanwege de verplaatsing van de lokale afdeling verloskunde naar het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hun zorg is dat in de paspoorten van hun (klein)kinderen voortaan Rotterdam als geboorteplaats wordt vermeld én dat de bevalling door de extra reistijd uit nood mogelijk soms in de berm van de A20 zal geschieden.

