Rotterdammer deed bommelding Surinaamse ambassade uit frustratie rond familie Bouterse

De man was boos omdat de ambassade zijn brief aan de toenmalige Surinaamse president Desi Bouterse, een ver familielid van A., niet door wilde sturen. De Rotterdammer schreef de brief omdat hij zich zorgen maakte om Dino Bouterse, de zoon van de oud-president die een celstraf van zestien jaar uitzit in de Verenigde Staten wegens drugs- en wapenhandel. ,,Ik wilde weten wat er precies aan de hand was. Of het nog wel veilig voor mij was om te vliegen of om met de auto door Europa te rijden. Ik ben al meerdere keren op straat aangesproken omdat we familie zijn.’’