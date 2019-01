Rotterdammer gearresteerd voor liquidatie in Limburg

Een 28-jarige Rotterdammer is vandaag aangehouden in het onderzoek naar het dodelijk schietincident in het Limburgse Blerick waarbij Kemal Zengin in augustus 2017 om het leven kwam.

De 44-jarige Kemal Zengin kwam op 22 augustus 2017 om drie uur ’s ochtends thuis na een avondje kaarten met vrienden. Op in Opsporing Verzocht vertoonde bewakingsbeelden was te zien dat hij voor zijn woning schrok van de oplichtende koplampen van een achter hem geparkeerde Volkswagen Caddy Maxi. Daarna volgde een woordenwisseling met zijn moordenaar. Zengin werd met meerdere kogels om het leven gebracht.

De daders reden na de moord met een snelheid van 160 kilometer per uur naar Amersfoort. Daar werd de auto in brand gestoken. De politie vond het moordwapen in het voertuig. De Volkswagen Caddy Maxi werd een maand voor de moord gestolen in Zoetermeer. Toen was de wagen donkergrijs. Het voertuig werd later donkerblauw gespoten. De nu aangehouden man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij diefstal van de Volkswagen.

Eind april 2018 vertelde de politie in Opsporing Verzocht op zoek te zijn naar getuigen die meer kunnen vertellen over een mogelijk conflict dat Kemal Zengin had in de weken voorafgaand aan zijn dood. Uit onderzoek bleek dat Zengin al een aantal weken niet lekker in zijn vel leek te zitten. Volgens de politie kan zijn dood te maken hebben met een afrekening in de persoonlijke sfeer of het drugsmilieu. Zengin was werkzaam als koerier bij een pakketdienst, maar volgens de politie ook actief binnen de drugswereld. Hoe precies, is echter niet duidelijk.

‘Het is een begin’

Zengins broer, Engin Zengin, hoorde vanochtend dat er een eerste aanhouding is verricht. Vanmiddag krijgt hij meer uitleg op het politiebureau. ,,We zijn er nog niet, maar het is een begin. We hebben lang niks gehoord, nu kun je weer iets. Ik hoop dat het leidt tot de aanhouding van de verantwoordelijken.”

Vanwege een gebrek aan recherchecapaciteit werd het onderzoek naar de dood van Zengin in oktober 2017 stilgelegd. Kemals broer organiseerde een stille tocht. Daarmee vroeg hij de politiek aandacht om capaciteit vrij te maken bij de politie.

In maart 2018 werd het onderzoek hervat. Er ligt een bedrag van 40.000 euro klaar voor degene die komt met de gouden tip in de moordzaak. Dit geld is beschikbaar gesteld door justitie en de nabestaanden van Zengin.