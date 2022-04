Rotterdammer gegijzeld, geslagen en vastgebonden. Of speelde hij toneel, zoals de verdachte beweert?

De officier van Justitie noemt Remzi E. (31 jaar) uit Krimpen aan den IJssel en Omer K. (28) uit Den Haag ‘gevaarlijke mannen’. ,,Het slachtoffer heeft mazzel gehad dat hij er slechts met blauwe plekken en een losse tand van af is gekomen. Als het arrestatieteam niet op tijd was binnengevallen, wie weet hoe het dan was afgelopen. Het is niet voor te stellen wat hij een etmaal heeft moeten doormaken.’’

Ex-vriendje gemarteld in kelderbox: sigaretten uitgedrukt in mond en op buik

Wat het motief was voor de ontvoering? Het slachtoffer verklaarde eerder dat bij een roof zijn tas met vier ton was gestolen. Maar of dat verhaal klopt? ,,Ik vermoed dat het slachtoffer was ingehuurd om geld wit te wassen, mogelijk via cryptomunten. Hij had thuis ook een geldtelmachine staan. Maar zelf geeft hij daar ook geen duidelijkheid over.’’