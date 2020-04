Rotterdammer John (66), die veel losmaakte met waarschuwing voor coronavirus, overleden

De 66-jarige John Molkenboer is vannacht overleden aan het coronavirus. De Rotterdammer lag al een paar dagen op de ic van het IJsselland Ziekenhuis. Zijn familie bleef tot het laatste moment hoop houden. ,,We gaan nu deze hel op een bijzondere manier afsluiten, want mijn vader was een bijzondere man.”

Hoop hield de familie van oer-Rotterdammer en taxichauffeur John Molkenboer tot op het laatste moment. Vorige week vertelde zoon Leroy (40) hoe hij dag in dag uit - in beschermend pak - aan het bed van zijn vader zat in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Hij deed zijn verhaal aan AD.nl omdat hij mensen wilde waarschuwen het virus serieus te nemen. Zijn verhaal maakte veel los. Er kwamen honderden reacties.

Leroy zag zijn vader in een paar dagen tijd van een stoere vent die vol in het leven stond veranderen in een zwakke man die vocht om adem te kunnen halen. Tot vannacht. Toen blies Molkenboer zijn laatste adem uit. Leroy en zijn moeder hielden hem vast toen dat gebeurde.

Vanmiddag haalt Leroy zijn vader op uit het mortuarium en rijdt hij met een lijkwagen naar de straat van zijn ouders. Door het virus zijn er vergaande maatregelen waarbij maar dertig mensen op een uitvaart mogen komen. ,,We gaan nu deze hel op een bijzondere manier afsluiten, want mijn vader was een bijzondere man. Iedereen die dat wil, kan mijn vader vanmiddag een laatste groet bewijzen. Vanaf gepaste afstand. Ik zal voor de auto uitlopen en zo gaan we naar het huis van mijn moeder en van zijn moeder. Zijn moeder is 87 en woont in dezelfde straat.”