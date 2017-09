Rotterdammer kookt voor buren in flat nu lift niet werkt

Rotterdammer John la Gordt Dillié heeft een enorme klus op zich genomen. Nu de lift in zijn flat Heerenbeek in de Rotterdamse Zuidwijk in onderhoud is, kookt hij voor zeventien bewoners die slecht ter been zijn en vijf dagen geketend zijn aan huis. ,,Ik heb net 3 kilo aardappels geschild.’’

Verleden week kregen de bewoners van de flat van negen verdiepingen al een voorproefje, toen hun enige lift overdag ‘buiten gebruik’ was. Maar deze week is er vijf dagen lang helemaal geen lift. La Gordt Dillié (63 jaar) lost het zelf op door alles goed af te spreken. ,,Een keer per dag naar de achtste verdieping lopen, dat is wel genoeg.’’

Andere bewoners van de flat met veel ouderen zitten echter aan huis en haard gebonden. De trap af? Dat lukt het niet. Vestia bood een deel van de ouderen een paar nachtjes hotel aan, op de kosten van de woningcorporatie. Maar anderen die van de lift afhankelijk zijn, bleven thuis.

Een noodlift plaatsen bleek geen optie, dus komen deze bewoners vijf dagen lang niet buiten. Vestia heeft samen met de bewonerscommissie van alles bedacht wat nodig is. Zo weten de hulpdiensten van de werkzaamheden. La Gordt Dillié: ,,Er is een tijdelijke huismeester, die hand en spandiensten levert. Hij gaat bijvoorbeeld ’s morgens op en neer om de krant te brengen, of om vuilnis op te halen.’’

De bewonerscommissie besloot voor zeventien bewoners die nu niet zelf hun boodschappen kunnen doen een maaltijdservice. ,,We bezorgen de maaltijden keurig aan huis. In overleg met de bewoners hebben we gekozen voor simpele, gezonde maaltijden. De inkopen doen we bij de boer in de buurt.’’