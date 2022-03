Rotterdammer maakt foto van schimmige transactie bij hotel, politie pakt Franse drugskoerier

De Fransman had eind november na dagenlang wachten in het Rotterdamse hotel bericht gekregen dat hij met zijn auto naast een taxi moest gaan staan. Grote tassen en verhuisdozen verdwenen in zijn auto. Wat er in de lading zat die in zijn auto werd gezet? Dat wist hij niet. ,,Ik hoopte vooral dat het geen wapens waren.’’

Gewelddadige bende

Ze zouden achter een moord in Marseille zitten, waarbij het slachtoffer in een kofferbak lag toen de auto in brand werd gestoken. ‘Barbecueën’ noemen ze dat in de Franse stad. Dus ja, hij wist dat het fout was wat hij deed, maar was te bang om ‘nee’ te zeggen. In de auto bleek 15 kilo heroïne te liggen, in de kamer 2000 euro aan cash.