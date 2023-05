Rotterdammer met vuurwapen overmeesterd door bedreigde man en zijn huisgenoot

Iduna (32) geeft vrouwen uit de historie herkenning met haar poëzie: ‘Pak je plek in de geschiede­nis’

‘Gevoelig, in afgekoelde vorm’ met ‘juridisch jargon en tegelijk in gewone taal’. Het zijn lovende woorden voor de poëzie van de Rotterdamse Iduna Paalman (32), bij de uitreiking van de Mr. J.C. Bloem Poëzieprijs in De Bult. Met haar bundel Bewijs van bewaring breekt ze een lans voor vergeten vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Over de nieuwe generaties is ze hoopvol.