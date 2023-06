Rotterdammer Nina schildert muren rond de wereld: ‘Van de een op de andere dag ben je ineens in Curaçao’

indebuurt.nl Sandra vliegt voor KLM de wereld rond: 'Ik heb al 1384 uur van mijn leven in de lucht gezeten'

Op safari in Johannesburg, gokken in Las Vegas of zonnen op het strand van Curaçao. Voor Rotterdammer Sandra (37) is het bijna dagelijkse kost, want ze vliegt de wereld over als cabin attendant voor KLM. “Iedere woensdag om 13.00 uur is het spannend, want dan verschijnt het rooster en weet ik waar ik naartoe ga.“