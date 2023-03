Rotterdammer op uiterst gewelddadige wijze beroofd van Rolex: ‘Weinig mensen wisten dat-ie klokje had’

Overvaller overleden, slachtof­fer getraumati­seerd: ‘Dit is geraffi­neerd, sluw en gruwelijk gemeen’

Vlak voordat Emre Sarpdağ (18) eind juni vorig jaar zélf om het leven kwam in Vlaardingen toen hij probeerde een 19-jarige jongeman van zijn horloge te beroven, had hij intensief contact met drie bekenden van hem. Maar die beweren dat hun rol in het complot veel kleiner was dan het Openbaar Ministerie voorspiegelt. ,,Toen ik overal sirenes hoorde, ben ik weggereden.”