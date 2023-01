Rotterdammer schiet op voordeur van ex-vriendin terwijl dochtertje (3) ligt te slapen

Een 25-jarige Rotterdammer moet twee jaar de cel in omdat hij de woning van zijn ex-vriendin in Vlaardingen heeft beschoten. Op dat moment sliep het 3-jarig dochtertje van het slachtoffer in de kamer naast de deur. Niemand raakte gewond.

Het schot klonk even voor middernacht op 21 september van het vorige jaar in de Piet Heinplaats in Vlaardingen. Later, op 4 oktober, kwam daar ook nog eens een bedreiging overheen van de schutter. De dader, de 25-jarige H.P., bekende twee weken tijdens de zitting. Bij de politie had hij nog verklaard dat hij onschuldig was, maar daar kwam hij dus van terug tijdens de rechtszaak.

Quote Zij heeft veel last van angst- en stress­klach­ten, zij is haar werk verloren en is noodgedwon­gen verhuisd

Niet dat hij tijdens de zitting verklaarde waarom hij op het huis van zijn ex-vriendin had geschoten. Voor de rechtbank is zijn motief evenwel wel duidelijk. ,,De verdachte heeft, kennelijk omdat hij het niet kon verkroppen dat de aangeefster met hem had gebroken en inmiddels een andere partner had, op de deur van de aangeefster geschoten’’, concludeert rechter R. Cooijmans in zijn vonnis. ,,Het gevaar dat de aangeefster, haar partner, of haar dochter levensgevaarlijk gewond had kunnen raken, is voor de rechtbank een gegeven. Dat de verdachte dit gevaar noch op het moment van schieten, noch op enig moment daarna heeft onderkend, vindt de rechtbank zorgelijk en neemt de rechtbank de verdachte kwalijk.’’

Met het slachtoffer gaat het niet goed. ,,Zij heeft veel last van angst- en stressklachten, zij is haar werk verloren en is noodgedwongen verhuisd. De verdachte heeft niet getoond zich van deze gevolgen bewust te zijn, laat staan spijt te hebben van zijn handelen.’’

De Rotterdammer heeft ook voor vijf jaar een contactverbod met zijn ex-vriendin gekregen.

