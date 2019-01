Rotterdammer springt met matras en al uit appartement na brand bij buren

Stonede automobi­list loopt twee keer tegen de lamp

8 januari Een koppige 32-jarige Schiedammer is twee keer aangehouden; de eerste keer gisteravond rond 23.40 uur in Waddinxveen en later om 2.10 uur op de A20 in Rotterdam. De man had al twee openstaande boetes à 1600 euro en moest daarvoor zijn rijbewijs hebben ingeleverd. Omdat hij dus geen geldig rijbewijs kon laten zien, kreeg de man een bekeuring. Ook bleek hij onder invloed van THC (wiet).