Rotterdammer verdacht van stelen lam om te slachten in badkamer

Een gestolen lam is afgelopen mei uit een badkamer in het Blokzijl bevrijd en ternauwernood gered van de slacht. In de rechtbank in Zwolle bleek vandaag dat de 56-jarige Rotterdamse Bulgaar Ivan T. erg dronken was en zich weinig kon herinneren van die dag. Het was een Bulgaarse feestdag.

Het jonge Drentse heideschaap werd in de middag van 6 mei uit een weiland in Giethoorn gestolen. Een huisgenoot van de verdachte vertelde aan de politie dat T. het dier meegenomen zou hebben. De politie trof het dier in de badkuip van T. aan de Kanaalweg in Blokzijl - waar hij destijds woonde - gewond aan.

Ontkennen

T. ontkende tijdens de rechtszaak dat hij het schaap had gestolen. ,,Ik heb geen auto om een lammetje te vervoeren. Daarvoor is een chauffeur nodig. Drugsverslaafden hebben mij erin geluisd. Nu moet ik als enige verantwoording afleggen. Ik heb het niet gekocht. Ik heb het geld gegeven aan een man en die heeft het gekocht”, zei hij. T. werd bijgestaan door een advocaat en tolk.

Een getuige hoorde in een café iemand in het Duits tegen andere mannen zeggen dat die een schaap had gekocht en zou gaan opeten. ,,Ik spreek geen andere talen dan Bulgaars”, stelde T. hierover. Een andere getuige zag een man met lam onder zijn arm naar een auto lopen. Hij hoorde dat de man een bekende aansprak en vertelde dat hij het lam voor 50 euro had gekocht.

De Bulgaar vertelde bij een politieverhoor dat het op 6 mei St. George’s Day was en dat op deze kerkelijke dag er altijd een feest van wordt gemaakt door vroeg op te staan en lammetjes te eten. Gergiovden, de Dag van het Leger, is een van de belangrijkste feestdagen in Bulgarije. In het land zijn deze dag allerlei militaire parades en ceremonies.

Veel gedronken

De Bulgaar - die nu in Rotterdam woont - had die bewuste dag veel gedronken. In een politieverhoor erkende hij dat hij die dag de inhoud van drie flessen wodka en twee flessen whisky tot zich had genomen. ,,Ik was tussen hemel en aarde”, liet de verdachte bij de rechtszaak weten. ,,Ik heb twee á drie dagen achter elkaar gedronken. Ik kan weinig meer herinneren. Ik werk nu en drink elke dag. Vanochtend heb ik om 4.00 uur ook 150 milliliter wodka gedronken. Elke dag drink ik 500 milliliter wodka. Anders heb ik drie linkerhanden.”

Ivan T. heeft een dag vastgezeten voor deze zaak en is in 2012 en 2013 eerder veroordeeld voor winkeldiefstallen. Daarvoor heeft hij gevangenisstraffen gekregen. ,,Ik ben boos op mezelf en wil graag geholpen worden”, zei Ivan T. bij de rechtszaak. De zaak is aangehouden in afwachting van het reclasseringsrapport over het alcoholgebruik van de Rotterdamse Bulgaar. De zaak gaat over twaalf weken verder.