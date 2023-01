Rotterdammers bidden voor zielenheil van Benedictus: ‘Wij herdenken onze geliefde paus’

Pastoor Vismans heeft het prima in ‘bejaarden­huis’: ‘Kom nu elke dag onder de mensen’

Pastoor Vismans, wie kent hem niet? Hij was veertig jaar hét gezicht van de Singelkerk in hartje Schiedam. Maar door zijn radio-optredens en de opmerkelijke zegeningen in het openbaar reikte zijn bekendheid tot ver in de regio. Nu, al even met pensioen, leidt hij een teruggetrokken leven.

