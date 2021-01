Rotterdammers in de bijstand runden volgens justitie ‘postorderbedrijf’ met drugs: celstraffen geëist

column De Co­vid-gastheren en -vrouwen van het Erasmus MC

23 januari Het is een nieuw beroep: Covid-gastvrouw of -heer in het ziekenhuis. Je taak is dat je mensen bij de ingang van het ziekenhuis opvangt en ze de drie coronavragen stelt: of ze zelf klachten hebben, of ze thuis iemand hebben die klachten heeft, en of ze op vakantie zijn geweest in het buitenland. Zeggen ze drie keer nee, dan wijs je de bezoekers erop dat ze hun handen moeten desinfecteren en stuur je ze door.