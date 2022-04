Rotterdammers kunnen op 5 mei overal in de stad aanschuiven voor een Vrijheidsmaaltijd

Om de vrijheid te vieren, kunnen inwoners bijvoorbeeld aan tafel gaan aan de voet van de Erasmusbrug, op het dak van het Groot Handelsgebouw, in de GEB-toren en op Heijplaat. In de Pretorialaan in de Afrikaanderwijk vindt een Vrijheidsmaaltijd XL plaats voor alle wijkbewoners.

Verder zijn er maaltijden in bijvoorbeeld een café, een zorgcentrum, een theater of bij buren in de straat. Mensen kunnen tijdens het eten met elkaar in gesprek. Ondertussen delen sprekers, muzikanten en woordkunstenaars hun verhalen over vrijheid en onvrijheid.

Volledig scherm Jenia werd gefotografeerd door fotograaf Weia Tan. Haar definitie van vrijheid: ‘I feel free when I can ​​afford to pay the price of my choices’. © Weia Tan

Voorafgaand aan Bevrijdingsdag wordt er ook al stilgestaan bij onze vrijheid. Zo hangen er vanaf maandag overal in de stad posters. Daarop zijn foto’s van vijftig Rotterdammers te zien die hun verhaal over vrijheid vertellen, gemaakt door vijf fotografen. Vanaf 1 mei zijn deze te zien in de voetgangerstunnel van de Maastunnel, op de expositie Vrijheid als verbond tussen Rotterdammers. Vanaf maandag kleuren ook gebouwen en plekken in de stad rood met het design voor de vrijheid van kunstenaar Piet Parra.

De Rotterdamse Vrijheidssoep, die ook bij veel Vrijheidsmaaltijden op tafel komt, is dit jaar gemaakt door chef Perry de Man, bekend van 24Kitchen en De Toko. Hij heeft een Rotterdamse twist gegeven aan de landelijke plantaardige harira-Vrijheidssoep van chef en kookboekenschrijver Nadia Zerouali. Voor 5 euro koop je een blik voor jezelf en doneer je een blik aan een mede-Rotterdammer.

Een overzicht van alle Vrijheidsmaaltijden staat op rotterdamsevrijheidsmaaltijden.nl. Daar kun je ook de soep bestellen.

Volledig scherm Cedric werd gefotografeerd door fotograaf Jari Nuno. Zijn definitie van vrijheid: ‘Ik voel me vrij als ik mijn fantasie en creatieve vermogen kan uiten’. © Jari Nuno

