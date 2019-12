Rotterdammers naar ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging

Creditboys slaan toe in Alexandri­um: meisje moet dure gsm-abonnemen­ten afsluiten

21 december Een meisje is vanmiddag in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam het slachtoffer geworden van zogenaamde creditboys, jongens die meisjes dwingen een telefoonabonnement af te sluiten en er vervolgens met het toestel vandoor gaan. Het meisje is nu opgezadeld met twee tweejarige abonnementen van 55 euro per maand per stuk.