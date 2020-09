Rotterdammers nu al een hit in De Vooravond: ‘Dit doe je niet elke avond, met zo'n camera op je porum’

UPDATE Man spreekt pizzabezor­ger aan op rijgedrag en wordt het ziekenhuis in geslagen

19:25 Een opmerking over het rijgedrag van een pizzabezorger is een 45-jarige Rotterdammer duur komen te staan. De maaltijdkoerier pikte het niet en belde wat vrienden. Die sloegen de man het ziekenhuis in. ,,Er is ook gestoken’’, zegt de vrouw van het slachtoffer. ,,Echt bizar dit. Voor hetzelfde geld hadden mijn kinderen geen vader meer gehad.’’