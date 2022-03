Rotterdammers, opgelet: op deze mensen kun je stemmen - en dit zijn hun belangrijkste standpunten

Woon je in Rotterdam en weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Het AD interviewde de lijsttrekkers in de afgelopen weken. Hier lees je hun opvallendste standpunten en reacties op onze kritische vragen. ,,We willen de parkeerplaatsen in het centrum uit het straatbeeld. Ik heb in Manhattan gewoond: daar zijn helemaal geen parkeerplaatsen.’’

Leefbaar Rotterdam, nu de grootste partij in de stad, wil vooral werk maken van meer veiligheid. Hoewel het volgens de cijfers steeds veiliger wordt in Rotterdam, ziet de partij een toename van overlast, straatintimidatie en messengeweld onder jongeren. Ook ergert Leefbaar zich aan wat lijsttrekker Robert Simons de ‘woke-waanzin’ noemt. ,,Zo’n partij als BIJ1... Die nemen hun huidskleur als uitgangspunt van hun beleid. Die zeggen tegen mij: jij bent wit, jij bent bevooroordeeld, jij moet knielen voor mij, jij hebt mij onrecht aangedaan. Ik noem dat zwart racisme.” Lees het hele interview hier.

De VVD wil meer veiligheid, meer vergroening en meer koophuizen voor starters. Sociale huurwoningen zijn er al genoeg, vindt lijsttrekker Vincent Karremans: er moeten vooral koophuizen voor starters en middengroepen komen. Hij maakt zich ook grote zorgen over het klimaat, maar wil bijvoorbeeld geen windmolens op land, of krimp van Rotterdam Airport. ,,Dat linkse frame dat je offers moet brengen, net als in die GroenLinks-wereld, waar niks meer mag... Zo van: we zijn pas serieus als je het voelt in je dagelijks leven. Onzin.” Lees het hele interview hier.

D66 wil vooral een heel ambitieus klimaatbeleid, met als doel een forse CO 2 -reductie. Dat is de grootste opgave die we hebben, zegt lijsttrekker Chantal Zeegers. Dat betekent ook: veel minder ruimte voor auto’s in de stad. 20.000 parkeerplaatsen minder, belangrijke straten autovrij of eenrichting, én een toeslag voor rijden in de binnenstad. ,,We willen de parkeerplaatsen in het centrum uit het straatbeeld. Ik heb in Manhattan gewoond: daar zijn helemaal geen parkeerplaatsen.” Lees het hele interview hier.

De PvdA wil vooral een stadsbestuur dat op basis van vertrouwen met de bewoners samenwerkt, zegt lijsttrekker Richard Moti. Hij wil niet terug naar de tijd waarin Leefbaar Rotterdam in het college zat, en over samenwerken met de VVD is hij ook niet enthousiast. ,,Het woord armoede komt in het verkiezingsprogramma van Leefbaar nul keer voor, bij de VVD welgeteld één keer. Terwijl in Rotterdam zoveel kinderen in armoede leven. Dan heb je duidelijk geen ideeën om dit grote maatschappelijke probleem op te lossen.” Lees het hele interview hier.

GroenLinks wil nog sneller door met de aanpak van het klimaatprobleem. Zowel de verduurzaming van de haven als het autoluw maken van de binnenstad kan de partij niet snel genoeg gaan, zegt lijsttrekker Judith Bokhove. Al moet ze toegeven dat de verkeersexperimenten, vooral die rond de Maastunnel, bij veel mensen slecht vallen. ,,Veel automobilisten vinden het moeilijk om afscheid te nemen van zo’n route dwars door de stad. Ik snap dat het voor irritatie zorgt als de naastgelegen autobaan onbenut blijft.” Lees het hele interview hier.

Denk wil vooral meer betaalbare huurwoningen. Maar de partij zet ook vol in op discriminatiebestrijding. Er moeten diversiteitsquota komen, de politie moet diverser. ,,Elk jongetje wil politieagent worden, maar aan het eind van de rit staan er bij de installatie van de nieuwe lichting agenten weer vijftig witte mensen op het bordes. Hoe kan dat?” Klimaat lijkt niet bovenaan de prioriteitenlijst te staan, al zegt Achbar het onderwerp belangrijk te vinden. Maar de partij wil wel uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Rotterdam Airport, met name naar Turkije en Marokko. Lees het hele interview hier.

Het CDA staat er in de peilingen slecht voor, maar lijsttrekker Christine Eskes is niet bang dat de partij uit de raad verdwijnt. Ze wil vooral meer woningen bouwen - maar dan met name koopwoningen, niet veel sociale huurwoningen meer. Ook wil ze werken aan de gezondheidskloof in de stad: bijvoorbeeld door fastfoodketens aan te pakken. ,,Ik vind het bizar hoeveel fastfoodrestaurants we hier hebben. Dat aantal moeten we halveren. Vinden we het normaal dat een kind wordt geconfronteerd met al dat fastfood? Ik niet.” Lees het hele interview hier.

De SP heeft een roerig jaar achter de rug: de partij viel zelfs uit elkaar. Het was dramatisch en chaotisch, geeft lijsttrekker Theo Coskun toe. ,,Maar we laten ons niet leegzuigen door een groepje ontevreden leden.” De partij wil meer aandacht voor armoedebestrijding en veel meer sociale huurwoningen. En ja, de SP is nog steeds linkser dan de PvdA, zegt Coskun. ,,Die kunnen het wel mooi opschrijven, maar als je in de praktijk meewerkt aan de sloop van de Tweebosbuurt, dan scheiden onze wegen. Wij vormen nog altijd een stevige linkse vuist.” Lees het hele interview hier.

De ChristenUnie wil zich vooral inzetten voor armoedebestrijding en het herstellen van het vertrouwen in de politiek. Lijsttrekker Tjalling Vonk is niet van harde confrontaties en was de afgelopen vier jaar het enige raadslid dat naast de PVV wilde zitten. ,,Ook als Forum nu in de raad komt, ga ik daarnaast zitten.” In het programma zet de ChristenUnie ook in op bescherming van de lhbtiq+gemeenschap, en dat terwijl er meerdere SGP’ers op de CU-lijst staan. ,,Dit zijn SGP’ers die zich volmondig kunnen vinden in het ChristenUnie-programma.” Lees het hele interview hier.

50Plus wil vooral aandacht voor de koopkrachtpositie van ouderen. Lijsttrekker Ellen Verkoelen vindt dat de schuld van bijna elke crisis in de schoenen van ouderen wordt geschoven, en stelt dat veel ouderen de komende jaren steun nodig hebben om de dalende koopkracht aan te kunnen. ,,Man, je wilt niet weten hoeveel ouderen in armoede leven.” Het moet ook veiliger worden, want: ,,Veel ouderen durven ’s avonds niet meer naar buiten, zitten binnen met de deur op de knip.” Het aanpakken van de klimaatcrisis is niet haar grootste prioriteit, geeft Verkoelen toe. ,,Klimaat is gewoon geen hoofdzaak voor ouderen.” Lees het hele interview hier.

Partij voor de Dieren wil meer aandacht voor ‘de miljoenen Rotterdammers die niet naar de stembus kunnen’: de dieren. Lijsttrekker Ruud van der Velden wil bijvoorbeeld dat Blijdorp in z’n huidige vorm verdwijnt (‘Die dieren zitten daar gevangen, het doet gewoon pijn aan je ogen’), en ook dat er niet meer gevist mag worden - al gebruikt hij dat woord liever niet. Verder wil de partij een rigoureuze aanpak van de klimaatcrisis, ook in Rotterdam. Al in 2030 moet de stad klimaatneutraal zijn, ook al moeten daar flinke economische offers voor worden gebracht. ,,We moeten af van bedrijven die de aarde verwoesten.” Lees het hele interview hier.

Volt wil vooral een andere bestuurscultuur bewerkstelligen, vertelt lijsttrekker Imane Elfilali. ,,We zijn een nieuwe generatie in de politiek. Een nieuw politiek geluid, met nieuwe waarden. Solidariteit en samenwerking, toekomstgericht denken en constructief.” In het interview blijkt de partij op concrete Rotterdamse punten nog niet altijd een duidelijk standpunt te hebben. ,,We zijn een jonge partij. We zijn nog bezig om standpunten te formuleren over een aantal actualiteiten. We werken binnen onze partij van onderop en met overleg. Dat gaat wat langzamer.” Lees het hele interview hier.

Forum voor Democratie wil Rotterdam vooral veiliger maken. Lijsttrekker Ardi Oostdijk zegt sorry voor het plakken van stickers op posters van andere partijen, en wil niet praten over uitspraken van partijleider Baudet: dat zijn immers nationale kwesties. Opvang van vluchtelingen, ook uit Oekraïne, ziet hij liever niet hier. Over klimaatverandering maakt hij zich geen zorgen (volgens zijn nummer twee kan het zelfs heel makkelijk worden opgelost) en de Kuip wil hij behouden. Over de veelbesproken Rotterdamwet had Forum nog geen mening. ,,Ik kan daar geen mooi verhaal van maken.” Lees het hele interview hier.

Socialisten 010 is opgezet door ontevreden SP-leden, van wie een aantal zelfs door het bestuur van de SP werd geroyeerd. Volgens lijsttrekker Arno van der Veen had de SP er moeite mee dat hij en andere leden verbinding zoeken met bewegingen als Black Lives Matter en de klimaatbeweging. ,,Wij wilden daar verbinding mee zoeken binnen de Rotterdamse SP, maar de landelijke partij niet. En toen begonnen ze te royeren.” Socialisten 010 wil vooral de Woonvisie van tafel en wil de rol van projectontwikkelaars uitschakelen, en maakt geen geheim van de zeer linkse standpunten. ,,Nee, ik vind communisme geen vies woord.” Lees het hele interview hier.

Ook BIJ1 wil de Woonvisie van tafel, maar lijsttrekker Mieke Megawati Vlasblom wil ook een keiharde aanpak van racisme en discriminatie. Er is een representatieprobleem in Rotterdam, vindt ze, en het is bijvoorbeeld tijd voor een radicale hervorming van de politie. ,,De Rotterdamse politie is racistisch - zo voel ik dat.” BIJ1 wil ook dat straatnamen en beelden die verwijzen naar mensen uit het koloniale systeem verdwijnen. En over het woonbeleid: de helft van alle nieuwe huizen moet sociale huur zijn, vindt BIJ1. ,,Crooswijk was tien jaar geleden nog een buurt voor iedereen, nu zie ik er alleen nog elektrische bakfietsen.” Lees het hele interview hier.

Lijst Meeuwissen is de partij van Maurice Meeuwissen, de afgelopen vier jaar raadslid namens de PVV. Maar die partij wilde niet met hem verder. Hij ziet de islam nu niet meer als het grote probleem, maar D66. ,,Rotterdam heeft een D66-probleem. De stad doet allemaal rare dingen die veel te veel geld kosten.” Het klimaatprobleem is een ‘onzinverhaal’, vindt Meeuwissen, die in het interview toegeeft dat hij nauwelijks stukken leest en commissievergaderingen bijwoont. ,,Al die details, daar worden mijn besluiten niet beter van. Als het belangrijk is, schrijven jullie er wel over, dan komt het alsnog bij me terecht.” Lees het hele interview hier.

