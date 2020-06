Rotterdammers opgepakt voor overval in politie-uniform op PostNL-vrachtwagen

Dit wil Rotterdam doen met de extra twintig miljoen euro voor daklozen

13:55 Rotterdam krijgt bijna twintig miljoen euro extra voor hulp aan daklozen in de regio. Het doel: zorgen dat wie zijn huis kwijtraakt, sneller weer een eigen woonplek krijgt. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen kijkt naar nieuwe plekken om te wonen, zoals een omgebouwd kantoor of nieuwe containerwoningen. ,,We moeten het ijzer smeden nu het heet is.’’