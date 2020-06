Rotterdammers pakken massaal de (aardappel)schep tegen voedselverspilling

Witte de With Center doet afstand van ‘foute zeehelden­naam’

20:19 Het Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam gaat vanaf vandaag zonder naam verder. Die naamsverandering komt niet geheel uit de lucht vallen. De organisatie wilde namelijk al langere tijd van de naam af. Witte de With was ‘een foute zeeheld’ en in de huidige tijd kan deze naam niet langer, zei het museum al eerder.