Rotterdampas hanteert eerlijkere tarieven, maar je kan ook pech hebben

Rotterdam­Pas krijgt concurren­tie, maar dan wel voor 18 euro per maand

Het culturele platform We Are Public is onlangs in Rotterdam gelanceerd. Met een lidmaatschap kan je ‘gratis’ naar binnen bij aangesloten musea, maar ook bij bijvoorbeeld concerten en festivals. Oprichter Bas Morsch (49) vertelt erover. Zeven jaar geleden begon hij samen met Leon Caren het platform.

31 oktober