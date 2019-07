Rotterdams Erasmus MC zoekt 230 mensen met darmkanker en uitzaaiingen in de lever

Het academisch ziekenhuis in Rotterdam is op zoek naar 230 mensen met darmkanker en uitzaaiingen in de lever die willen deelnemen aan een patiëntenonderzoek naar de chemopomp. Die moet de spectaculaire onderzoeksresultaten uit Amerika nog eens bevestigen/bekrachtigen in eigen land. In de VS, waar de pomp al zeker twintig jaar wordt gebruikt, leven patiënten gemiddeld twee jaar langer na behandeling met de chemopomp.



Omdat het geneesmiddel niet in Europa is geregistreerd, kan het in Nederland voorlopig alleen in studieverband worden gebruikt.