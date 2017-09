Rotterdams gezelschap speelt voor door aardbeving getroffen Italianen

Guy Coolen, artistiek directeur van de Operadagen Rotterdam was vorig jaar gevraagd om een nieuw festival te organiseren in de Italiaanse regio. ,,We hadden vijf dorpen uitgekozen en alles was geregeld. Totdat we in augustus het nieuws kregen over die verschrikkelijke aardbevingreeks. Drie van de vijf plekken zijn vernield. Kerken waar we zouden spelen zijn ingestort. Ze belden mij om te zeggen dat een festival nu niet aan de orde was.”

Cadeau

Het herstel gaat traag. ,,We hebben dit jaar besloten om een benefietfestival te houden. Als steun voor de mensen zelf, maar ook om het festival toch te laten starten. Het duurt nu vier dagen, in vier dorpen. We beginnen donderdag met Nora Fisscher in een prachtig kerkje. Het is bescheidener van opzet, maar we vinden het belangrijk om het toch door te laten gaan, we willen dit cadeau doen aan de mensen.”

,,We willen mensen een hart onder de riem steken, want het gaat daar de komende tien jaar niet lukken om de schade te herstellen. Het is een regio die veel minder in de belangstelling staat als Toscane. We gaan geen geld ophalen, want het festival is gratis, maar het is bedoeld om de mensen te steunen.” In de rest van Europa is men de ramp in de Marche alweer bijna vergeten, merkt Coolen. ,,Maar het zijn echt persoonlijke drama’s. Mensen zitten daar nog steeds in opvangcentra.”