Rotterdams restaurant dicht na vondst honderden muizenpoepjes en maden in saté

De inspecteurs vonden in de koelcel honderden muizenkeutels. Ook hadden de knaagdieren zich te goed gedaan aan de kazen. ,,We kregen eerder twee meldingen van gasten die de keuken hadden gezien en stelden dat het er niet best uit zag‘’, zegt een NVWA-woordvoerder. ,,Afgelopen week meldde een gast dat zijn eten bedorven was. Er kropen maden uit de saté die op het bord lag. We gingen toen meteen langs voor een controle en toen bleek het daadwerkelijk zo vuil dat het restaurant direct dicht moest.‘’ De NVWA wil niet bekendmaken om welk restaurant het gaat. Een spoedsluiting volgt wanneer er een acuut gevaar is voor de volksgezondheid.