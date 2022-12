Rotterdams restaurant Lof der Zoetheid sluit na veertien jaar de deuren: ‘Tijd om bij te komen’

Anastasia heeft het restaurant al die tijd samen gerund met haar moeder, Elena. Dat na veertien jaar het doek valt voor haar zaak, zien ze niet als een ramp. ,,We hebben zo hard gestreden en onze piek behaald, maar nu is het klaar.”

Afhaalloket

Het restaurant is nog twee dagen open met afhaalloket. In een Instagrampost schrijven ze: ,,We zijn nog tot 24 december open met voor de allerlaatste keer brioches, scones, repen en kekke frisdranken. Vrijdag 23 december van 09:00 tot 18:00 en zaterdag 24 december van 09:00 tot 16:00. Op = op en we nemen geen bestellingen meer aan, maar doen ons best om tot het laatst lekkers aan te bieden. Ontzettend bedankt voor alle mooie jaren!”