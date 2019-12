Rotterdams sisverbod is in strijd met grondwet, oordeelt gerechtshof

Dit weten we over de verdachte van de spectacu­lai­re Rotterdam­se goudroof

18 december De man die is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de spectaculaire goudroof in Rotterdam, is de 61-jarige Ron S. uit Oud-Beijerland. Hij is bestuurder van Tov Hazel; het bedrijf dat nauw is verbonden aan Safe Deposit dat het gestolen goud had opgeslagen. Ron S. is sinds 2015 verantwoordelijk voor de bankkluizen in het voormalige bankgebouw in het Rotterdamse centrum. Hij werkte in het verleden mee aan de beveiliging en geldt als een erkende specialist op het gebied van goudhandel.