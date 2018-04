Rotterdams snoepje tijdelijk verkrijgbaar in rood-wit van Feyenoord

Het Rotterdammertje, een bruin snoepje met kaneel-mintsmaak, is er tijdelijk ook in de clubkleuren van Feyenoord. De timing kon niet beter zijn, zo vlak na de bekerwinst. De snoepjes vinden dan ook gretig aftrek.

De rood-witte snoepjes, die per 19 stuks in een doosje met een plaatje van De Kuip erop worden verkocht, zijn er gekomen in samenwerking met Feyenoord, vertelt bedenker Olaf Ouwerkerk, zelf al zo'n dertig jaar supporter van de club.

Dat deze 'limited edition' een dag na de bekerwinst werd gelanceerd, berust min of meer op toeval. Ouwerkerk: ,,Het gesprek met Feyenoord dateert al van een half jaar geleden. Ik wilde ze vorige week lanceren, maar de club vroeg om nog even te wachten. Zo viel het mooi samen.''

De Feyenoord-versie van het Rotterdammertje had nog wel wat voeten in de aarde. ,,Voor een felle rode kleur waren kunstmatige kleurstoffen nodig, maar dat heb ik liever niet. Vandaar dat 'ie iets minder hard rood is. Ook proef je een klein citroentje.''

Feyenoord is nu wel de eerste voetbalclub met een eigen snoepje, zegt Ouwerkerk, die zo'n 15.000 doosjes heeft laten maken. ,,In principe blijft het daarbij, maar als het echt aanslaat zal ik overwegen het in het assortiment op te nemen. Via de webshop heb ik er al een paar honderd verkocht.''

Het Rotterdammertje is in zijn oorspronkelijke vorm sinds vorig jaar te koop. Ouwerkerk kwam op het idee nadat hij in een restaurant in Den Haag bij de rekening twee Haagse hopjes kreeg. ,,Waarom hebben we zoiets in Rotterdam niet? Vanaf dat moment kon ik niet meer stoppen met fantaseren hoe dat snoepje er uit zou moeten komen te zien.''

De Feyenoord-editie is te koop in de webshop en bij de vaste verkooppunten van De Rotterdammertjes tot de voorraad strekt. Ook zijn de doosjes met rood-witte snoepjes tijdelijk te vinden bij de Feyenoord Fanshops.