Rotterdams topmodel Summer de Snoo (10) breekt met manager

VVD: Te veel afvalover­last na grote evenemen­ten in Rotterdam

14:08 Grote evenementen in Rotterdam zorgen voor te veel afvaloverlast. Dat stelt de fractie van de VVD in de Maasstad in schriftelijke vragen aan het Rotterdamse college. De partij verwijst daarbij naar Rotterdam Unlimited, het grootste straatfestival van Europa van afgelopen weekeinde, waarbij veel afval op straat belandde.