Rotterdams uiltje vliegt weer rond dankzij ‘donor-veren’ van overleden soortgenoot

In november kwam het Rotterdamse uiltje binnen bij Stichting Vogelklas Karel Schot, het opvangcentrum voor allerlei soorten vogels aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Het beestje was waarschijnlijk ergens tegenaan gevlogen, op de grond gevallen en vervolgens ook nog eens aangevallen door een stel kraaien. Zwaargewond kwam de uil binnen bij Vogelklas Karel Schot. De veren waren gehavend en hij had een diepe wond aan zijn snavel.



Na de behandeling en de herstelperiode bleek dat de uil niet meer goed kon vliegen door de beschadiging aan zijn vleugelpennen. Op dat moment belden ze bij Karel Schot naar de collega’s van Vogelopvang de Wulp in Den Haag, of zij iets voor het Rotterdamse uiltje konden betekenen.



Het verzoek uit Rotterdam kwam precies op het goede moment. Door een sterfgeval bij De Wulp van uiltje Jimmy – een vrouwtje – konden haar veren meteen worden gebruikt voor een transplantatie bij het Rotterdamse beestje. Het verenpakket van een vogel wordt na een sterfgeval altijd bewaard voor dit soort situaties. Ook krijgen de beestjes pas een naam na overlijden.



„Tussen het overlijden van Jimmy en het belletje uit Rotterdam zat nog geen dag tijd. We konden de veren van Jimmy meteen gebruiken”, vertelt Sharon Lexmond van Vogelopvang de Wulp. „Soms kunnen de vleugels alsnog beschadigd raken, hoe voorzichtig we bij een behandeling ook zijn. Zonder deze transplantatie had dit uiltje nooit meer geluidloos kunnen vliegen. Dat is bij het vangen van de prooi heel belangrijk.”