Rotterdams vrachtschip gered na week op Atlantische Oceaan: ‘Gelukkig was het goed weer’

update Gestolen gehandicap­te parkiet Pino is terug: ‘De agent stopte hem in mijn handen. Toen knapte ik’

24 augustus Pino, de zeer geliefde en lichtgehandicapte parkiet die op klaarlichte dag werd gestolen uit zijn speelboom, is terug. De vogel van Rob's Dierenshop aan de Rotterdamse Slinge werd woensdag door een man in zijn jaszak gestopt, zo was te zien op camerabeelden. Trouwe medewerker van de dierenwinkel Bonita Torcque is vreselijk blij dat het beestje weer terug is. ,,De agent stopte Pino in mijn handen. Toen knapte ik.’’