Rotterdamse 3D-tepeltattoo zeer gewild na borstoperatie: ‘Ik moet ook steeds huilen’

Fiod doorzoekt pand in Ridderkerk vanwege miljoenen­frau­de online handel

29 september In een onderzoek naar fraude met e-commerce heeft de Fiod maandag een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Papieren en digitale administratie zijn in beslag genomen. De fraude door de online handel wordt geschat op zo'n 13 miljoen euro. Er is nog niemand aangehouden.