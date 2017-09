Rotterdamse advocaat met een heel kort lontje

Opnieuw is Van der E. in opspraak geraakt. Na in 2013 veroordeeld geweest te zijn voor vernieling, mishandeling, bezit van harddrugs en belediging van een agent is hij nu voor een halfjaar geschorst in de uitvoering van zijn praktijk. Hij zou brand hebben gesticht in het vakantiehuis van een vriendin in Toscane. Drank en drugs lopen als een rode draad door alle misdragingen. Resulterend in zijn schorsing nu. Zijn ontspoorde levenswijze is volgens de Raad van Discipline voorlopig niet verenigbaar met zijn werk als advocaat.



Van den E. begon zijn carrière in 2006. Ondanks dat hij het jaar ervoor door de Amsterdamse politierechter werd veroordeeld tot een geldstraf vanwege een mishandeling in 2004, werd hij beëdigd. De vraag is of dat 'vergrijp' toen bekend was. ,,Ik weet niet hoe dat destijds is gegaan'', zegt de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam mr. Rob Meijer, ,,want ik was toen nog geen deken. ,,Normaliter moet een advocaat worden gescand. Nu is er een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, ik weet niet of dat toen al zo was.''