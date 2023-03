Rotterdamse agent even geen boevenvanger, maar babysitter

Annemarie stond vooraan bij crisissen zoals de pandemie en vluchtelin­gen­op­vang, nu gaat roer om

Dertig jaar geleden was Annemarie van Daalen (58 jaar) de eerste vrouwelijke officier van dienst bij de Rotterdamse brandweer. De laatste jaren stond ze als directeur vooraan bij grote crisissen als de coronapandemie en vluchtelingenopvang. Nu gooit ze het roer om. ,,Dat mensen buiten moesten slapen in Ter Apel, omdat hier geen plek was, dat greep mij echt aan.’’