Rotterdamse agent geeft verkeersslachtoffer steuntje in de rug

video Boer Marc verliefd op Rotterdamse

5 januari Viskweker Marc (38) uit Zambia heeft een nieuwe vriendin. Marc, die bekend werd door zijn deelname aan het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw, is tot over zijn oren verliefd geworden op een vrouw die contact met hem zocht via Facebook. Hij had niet gedacht voor haar charmes te vallen, omdat ze in Nederland woont.