Rotterdamse agente in bovenarm gebeten bij aanhouding: ‘Blijf van hulpverleners af’

De man wordt ervan verdacht vrouwen te hebben lastiggevallen bij metrohalte Zuidplein in Rotterdam-Zuid. Toen politiemensen de man aantroffen, lag hij op de grond bij een bushalte en verzette hij zich vervolgens hevig tegen zijn aanhouding. Hij is opgepakt wegens verstoring van de openbare orde.

‘Met moeite werd hij in onze bus geplaatst’, valt te lezen in het bericht. ‘Echter vond hij het wel nodig om een collega in haar bovenarm te bijten. Collega is nagekeken door een arts en is verder oké. Blijf van hulpverleners af!’