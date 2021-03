‘Rotterdamse’ bende joeg volgens justitie op BN’ers: ‘Nikkie de Jager vastgebonden en geslagen’

Youtuber Nikkie de Jager is tijdens de gewapende overval in haar huis vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Dat stelde de officier van justitie vandaag bij aanvang van een rechtszitting van twee verdachten van de gewelddadige overval.

Ze zou onder schot zijn gehouden, werd vastgebonden én geslagen. Het werk van een bende die het op bekende Nederlanders had voorzien, stelt de aanklager.

Deze verdachten, zo meldt de officier, opereerden in wisselende samenstellingen en joegen op bekende Nederlanders, plaatselijke bekenden en andere vermogende personen. De groep zou in 2019 en 2020 zeker zeven keer hebben toegeslagen. De vermeende bendeleden komen allemaal uit de Rotterdamse regio.

Eddie N. (24) en Hamza T. (22) uit Rotterdam zélf. Vrijdag stonden ze voor het eerst tegenover de rechter, nog niet voor een inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens de officier waren de twee afgelopen augustus betrokken bij de overval op De Jager en haar partner.

,,We moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een halfuur blijven zitten, anders komen we terug en heb je problemen”, zouden de twee hebben geroepen. En: ,,Waar is de kluis?”

René van der Gijp

T. zou verder betrokken zijn geweest bij inbraken in Krimpen aan den IJssel en Rockanje. Ook denkt justitie dat hij nog een ándere inbraak aan het voorbereiden was. N. speelde, aldus de aanklacht, eveneens een rol bij de Krimpense inbraak.

Vrijdagmiddag verschijnen nog vier vermeende bendeleden voor de rechter. Justitie koppelt een van hen, Rotterdammer Younes S. (20), aan de poging om René van der Gijp te beroven.

‘In elkaar geslagen bij ripdeal’

Ridderkerker Alisina S. (20) belandde op 22 november vorig jaar plotseling in het ziekenhuis. Die dag, vertelt hij vrijdag ter zitting, werd hij bij een drugsdeal beroofd en in elkaar geslagen. Vlak daarna kon hij zogezegd bij toevallig passerende vrienden in de auto stappen.

Op datzelfde moment, stelt justitie, kwam een indringer ten val - de persoon viel zogezegd een verdieping naar beneden - bij een inbraak in Hendrik-Ido-Ambacht. De aanklager denkt dat S. bij deze inbraak betrokken was. Hij ontkent dat: de Ridderkerker was zogezegd bezig met zijn drugsdeal. Wie hem later oppikte, kan hij niet zeggen. ,,Dat is levensgevaarlijk voor mij en mijn familie.”

Melvin B. (23) uit Zwijndrecht was, zegt hij, de chauffeur van de inbrekers die in Hendrik-Ido-Ambacht toesloegen. Justitie denkt dat hij een grotere rol heeft gehad, omdat hij in een op dát moment afgetapt telefoongesprek zou hebben gehijgd. ,,Ik ben in paniek geraakt, hoorde het alarm gaan. Waarschijnlijk dat ik dáárom hijgde.”

Arrestatie in het buitenland

De mannen werden afgelopen december aangehouden. Die dag pakte de politie ook vijf andere vermeende bendeleden op. Deze week kwam daar een achtste arrestatie in het buitenland bij. Justitie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het onderzoek naar de incidenten begon vorig jaar, nadat Rotterdamse rechercheurs een patroon zagen in een serie overvallen en inbraken. Arjan de Zwart, hoofd van de recherche in Rotterdam, zei eerder dat het de verdachten ‘steeds te doen was om dure horloges, sieraden en geld’. ,,Ze wisten tonnen aan buit te maken. De verdachten gingen daarbij bovendien geweld niet uit de weg. In enkele gevallen gebruikten zij een vuurwapen om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld.”

