Rotterdamse breisters maken buideltjes om weeskoala’s lekker warm te houden

Buideldieren – met name koala’s – hebben het momenteel zwaar te verduren in Australië. Door de bosbranden in New South Wales en Queensland vonden duizenden dieren de dood. Verweesde jonkies en gewonde buideldieren worden opgevangen door hulporganisaties. Er zijn genoeg mensen om te helpen. Maar er is een groot tekort aan wollen buideltjes om verweesde kleintjes warm en stil te houden.



Als klant van de Rotterdamse wolwinkel Ja, Wol aarzelde Meagan Kerr – van Australische komaf – geen moment toen zij een oproep zag van de Australische dierenorganisatie Wires. Ze bracht de noodkreet onder de aandacht van de wolwinkel aan het Zwaanshals waarna de Rotterdamse breigemeenschap is gemobiliseerd.



,,Veel klanten begonnen direct met breien’’, vertelt Angela Wiggers, medewerker van Ja, Wol trots. ,,Het is mooi dat we iets kunnen maken om de diertjes warm te houden.’’ Er zijn al tien buideltjes gemaakt, maar er zijn nog veel meer exemplaren nodig.