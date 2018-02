Rotterdamse bruidsfotografe is de beste ter wereld

Hattink is de eerste Nederlandse bruidsfotografe die de prestigieuze prijs binnensleept. Haar foto’s wonnen niet alleen vanwege de hoge kwaliteit, maar ook vanwege de durf. Geen geregisseerde beelden dus, maar wel een plaat van een bruid die de verborgen sneakers onder haar trouwjurk laat strikken, het bruidsmeisje dat snel even een glas achterover slaat en een gast die bewonderend haar neus in de decolleté van de bruid drukt. ,,Juist de kleine dingen zijn de dierbare momenten die je nooit vergeet’’, zegt Hattink.



De fotografe is trots dat ze ‘de allermoeilijkste trouwfotografiewedstrijd ter wereld’ heeft gewonnen. ,,Er wordt altijd denigrerend gedaan over bruidsfotografie. Maar juist zo’n dag brengt zoveel menselijke emoties naar boven. Daarvoor hoef je echt niet naar een oorlogsgebied’’, zegt de vrouw die in haar jeugd zelf oorlogsfotografe wilde worden. Ze vond het bij nader inzien toch te heftig en koos voor een vrolijker genre. ,,Ik zou het te gek vinden als ooit een bruiloftsfoto de World Press Photo wint. ’’