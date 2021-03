Rotterdamse ‘caveman’ Patrick en zijn vriendin verwachten eerste kindje

Aboutaleb gooit zijn 102 kilo in de strijd voor meer geld openbaar vervoer

18 maart Er moet meer geld komen om het verlieslijdende openbaar vervoer in Rotterdam en de regio op peil te houden. Daarom gaat burgemeester Ahmed Aboutaleb in Den Haag hoogstpersoonlijk op deuren bonzen. ,,Het is een van de belangrijkste lobby onderwerpen van de stad.” Hij gooit daarom graag zijn gewicht in de strijd. ,,En dat is 102 kilo.”