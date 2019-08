Rotterdamse columnist stopt na kwetsende homofobe reacties: ‘Vaak over mijn uiterlijk’

Dat de kritische commentaren over zijn uiterlijk gaan in plaats van over wat hij heeft geschreven: dát is de druppel. ,,Vaak kan ik me voor commentaar afsluiten. Maar een column is zó persoonlijk. Dan raakt me dat meer.’’ Zijn collega's Britte en Wouter, zij rouleren met het schrijven van hun columns voor De Havenloods, krijgen geen felle kritieken op hoe ze eruit zien.