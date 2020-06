Rotterdamse danser Kirvan Fortuin (28) doodgestoken in Kaapstad, 14-jarig meisje aangehouden als verdachte

Fortuin had een bijzondere band met Rotterdam. In een video uit 2017 laat hij zijn favoriete plekken van de Maasstad zien. Over het Schouwburgplein zegt hij bijvoorbeeld: ,,Als mensen een goed beeld van kunst in Nederland willen krijgen, moet je hierheen komen.’’



Vanuit Zuid-Afrika en Nederland stromen de steunbetuigingen voor de nabestaanden van Fortuin binnen. Het Festival voor het Afrikaans, dat elk jaar in Amsterdam wordt gehouden, schrijft op de Facebookpagina: ‘Kirvan Fortuin hoorde bij de familie rond Festival voor het Afrikaans. We zijn verdrietig over zijn zinloze dood en het fenomenale talent dat met hem verloren is gegaan, en we wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.’