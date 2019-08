Rotterdamse dierenvriend looft beloning uit voor gouden tip die leidt naar eendenbeul

Albers is een echte dierenvriend en gaat de strijd aan met dierenbeulen. Hij loofde al eerder flinke beloningen uit, maar het is nog nooit zover gekomen dat er een gouden tip is geweest die werd uitbetaald. ,,Het geld ligt op de plank.’’ Twee jaar geleden loofde Albers nog 3000 euro uit aan medewerkers die misstanden in slachthuizen melden. De Rotterdamse ondernemer bekommert zich niet alleen om het dierenleed in zijn eigen regio, maar dieren in het hele land. Zeven jaar terug beloofde hij al geld aan de gouden tip die zou leidden naar een schapenmishandelaar in Lage Zwaluwe. Afgelopen januari deed hij aangifte tegen ganzenjagers in de Hoeksche Waard.