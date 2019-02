Rotterdamse Dina (21) sprong tussen kopschoppers in

De vechtpartij werd gefilmd en online snel verspreid. ,,Daar baalde ik eerst wel een beetje van’’, vertelt de kleine Rotterdamse. ,,Maar ik krijg wel veel te horen dat mensen respect voor me hebben, dat is wel leuk, al vind ik het heel normaal.’’ Ze vindt dat iedereen in moet grijpen wanneer er iemand wordt mishandeld. Wel heeft ze een dag later nog last van blauwe plekken en schrammen. ,,Ik ben echt over die jongen waar ze met z’n allen op insloegen en trapten heen gaan staan. M’n schenen zijn vooral erg blauw.’’