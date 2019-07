Rotterdamse drugsbaron Kobus Lorsé (74) overleden

Kobus Lorsé, ook wel de Rotterdamse ‘zigeunerkoning’ genoemd, is op 74-jarige leeftijd overleden. Lorsé werd vorig jaar in de rechtbank in Breda nog veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. Hij werd verdacht van de moord op zijn schoonzoon John Wassink in Roosendaal in 2014.

Tegen de celstraf ging Lorsé in hoger beroep. Lorsé leed al langere tijd aan longkanker, ook tijdens zijn proces. Door zijn overlijden loopt de strafzaak tegen zijn persoon op niets uit. Het Openbaar Ministerie zal niet-ontvankelijk worden verklaard in de vervolging. Niemand wordt daardoor officieel veroordeeld voor de moord op Wassink.

Drugs

Kobus vestigde zijn naam in de misdaad in 1994 als justitie op hem jaagt omdat één van de grootste drugssyndicaten in Nederland door hem wordt geleid. Zelf beweerde hij louter in de ambulante handel te zitten: auto’s, zonnebanken, fietsen, caravans. Desondanks werd Kobus vanwege zijn grootscheepse handel in cocaïne in verband gebracht met voormalig Surinaams legerleider Desi Bouterse. Volgens justitie importeerde Lorsé heroïne, hennep en hasj uit Nigeria, India en Marokko, handelde hij in xtc en harkte daar miljoenen mee binnen.

In 1995 werd Kobus voor de drugshandel veroordeeld tot twaalf jaar cel. In hoger beroep werd dat zelfs vijftien jaar én een boete van 1 miljoen euro. Hij moest zijn straf uitzitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, maar ging na vijf jaar in hongerstaking.

Kobus vond het regime te zwaar en wilde naar een andere gevangenis. Toen hij daar eenmaal uitzicht op had, kwam bij de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) een tip binnen: er waren ontsnappingsplannen. De Servische maffiabaas en militieleider Zeljko ‘Arkan’ Raznatovic was erbij betrokken. Het nieuws haalde het NOS-journaal. Maar Kobus, die nog altijd wordt gelinkt aan twee liquidaties in 1985 en 1986, moest in Vught blijven zitten.

Vervroegd vrij

In 2001 maakte justitie bekend de zaak van de twee moorden tegen de drugsbaron te seponeren. Over de reden werd gezwegen. Twee jaar later kwam Kobus vervroegd vrij, na tussenkomst van het Europese Hof voor de rechten van de mens dat vindt dat de omstandigheden van zijn gevangenschap wel wat menselijker hadden mogen zijn.