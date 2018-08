Rotterdamse 'drugsvis' naar dierentuinen en aquaria

De dieren krijgen overigens alleen vis uit de zeecontainers waarin geen drugs zaten. Dat zijn totaal 33 pallets van 750 kilo per stuk die in een door de politie gehuurde vriescel werden bewaard. Alles uit de container waar ook drugs bij zat, is vernietigd.

De drugs werd op 6 juli in Rotterdam ontdekt in een container met bevroren vis. Het gaat om in totaal 1125 kilo cocaïne. De partij was afkomstig uit Ecuador en onderweg naar een bedrijf in Zaandam. Toen de container eenmaal in een loods in Zaandam was, viel de politie binnen. De aanwezigen waren net bezig de dozen open te maken. Hierna volgden doorzoekingen in verschillende panden.