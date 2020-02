Rotterdamse en Haagse bedrijven frauderen voor ruim 1 miljoen euro

Dit rauwe stukje historie komt naar het Landverhui­zers­mu­se­um

22:06 Het gold als een van de meest afschuwelijke symbolen van een grens tussen twee werelden: de Berlijnse Muur. Een groot deel van de muur verdween na de val in 1989 als puin in fundering en wegenbouwprojecten. Toch zijn er nog enkele hele stukken die deel waren van deze grauwe grens en één van deze stukken komt naar het Landverhuizersmuseum in Rotterdam. ,,Ik ben heel blij met dit stuk. We wilden graag sprekende objecten en dit is er een van’’, laat directeur Wim Pijbes weten.