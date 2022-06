Rotterdamse Floor (41) zoekt brievenschrijfster die baan wil: ‘We staan te springen om mensen’

Wat sprak je zo aan dat je Gerritdina wil uitnodigen voor een gesprek?

,,In de brief vertelde ze dat ze lange tijd stewardess en secretaresse is geweest. Dat leek mij wel een combinatie van ervaring, waaruit blijkt dat je goed met mensen kunt omgaan. Ook in drukke situaties. En dat is heel belangrijk als je in een lingeriewinkel werkt. Je moet rust uitstralen. Voor veel vrouwen is het namelijk geen hobby om beha’s te kopen. Dat is soms al zichtbaar als ze de winkel binnenkomen. Het is een uitdaging om ze op hun gemak te stellen. Toen ik de tekst en foto van Gerritdina zag, kreeg ik gelijk een vibe dat zij het in zich zou hebben.’’

Hoe moeilijk is het om personeel te vinden?

,,Het is momenteel echt ontzettend lastig om mensen te vinden. We staan te springen om mensen. Ik heb twee winkels en bij beide heb ik drie tot vier vacatures. Na het lezen van Gerritdina’s brief waarin ze aangeeft door haar hogere leeftijd geen baan te vinden, dacht ik: laat ik het eens op deze manier proberen. Niet geschoten is immers altijd mis.’’

Quote Toen ik de tekst en foto van Gerritdina zag, kreeg ik gelijk een vibe dat zij het in zich zou hebben Floor van de Pavert

Waarom heb je de hulp van Twitter nodig?

,,Mijn ervaring is dat het best snel kan gaan als je de kracht van de crowd aanspreekt. In dit geval om iemand te vinden. Zeker als het bericht viral gaat en het bij heel veel mensen terechtkomt.’’

Heb je Gerritdina inmiddels gevonden?

,,Nee, helaas nog niet. Wel heb ik de journalist gesproken die haar na haar ingezonden brief heeft geïnterviewd. Die zou de vacature naar haar doorsturen. Dus ik kom al aardig in de buurt. Ik hoop haar snel in het echt te spreken. Ze komt als het goed is ook uit Rotterdam, dus dat zou ideaal zijn.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.