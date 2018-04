Rotterdamse fotograaf maakt van zoontje een superheld

Inmiddels krijgt de Rotterdammer ook steeds meer opdrachten. ,,Mensen vinden het leuk zichzelf in zo'n scène te zien. Maar ik moet het een beetje minimaliseren. Ik heb een vrij drukke baan en het is best veel werk om zo'n foto te maken.''



Van der Klift begint meestal met een schets. Daar zoekt hij een achtergrondfoto bij. Dan fotografeert hij de onderwerpen in zijn zolderstudio. ,,Daarna is het een hoop uurtjes vertoeven in een fotobewerkingsprogramma om alle beelden samen te voegen tot een geheel.”



Het resultaat noemt hij quality pictures with a touch of magic. Een gat in de markt? ,,Er zijn misschien meer mensen die dit kunnen. Maar ik heb wel een eigen stijl.'' Zijn zoontje vindt het in elk geval geweldig en werkt graag mee. ,,Hij vraagt steeds: papa, ben ik al beroemd?''